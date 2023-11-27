الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الإسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز

الاسماعيلى
الاسماعيلى

اختتم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلي، استعداداتهم لمواجهة بيراميدز في الأسبوع السابع للدوري الممتاز المحدد موعدها الرابعة مساء غداالثلاثاء باستاد الدفاع الجوي .

ودخل الفريق معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة، حفاظا على تركيز اللاعبين قبل المباراة الهامة التى يسعى خلالها الجهاز الفنى بقيادة ايهاب جلال لتحقيق نتيجة طيبة من أجل تحسين الاوضاع فى جدول الدورى الممتاز.

وانتهى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومعاونيه من وضع الرتوش الأخيرة للتحضير لمباراة بيراميدز فيما يخص طريقة اللعب والتشكيلة التى سيظهر بها الدراويش بعد فترة توقف طويلة.

وأشرف الجهاز الفنى على المران الخفيف الذى جرى مساء اليوم الاثنين واستغرق 45 دقيقة اشتمل على الإحماء وفك العضلات وانتقل للنواحي الخططية وانتهى بتقسيمة ظهر خلالها جميع أعضاء الفريق الكبار والصاعدين بمستوى جيد.

ولم يتم الإعلان بعد علي التشكيل الأمثل للقاء أصحاب الأرض والمرشح له كلا من أحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد  لحراسة المرمى ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلاني ومحمد دسوقي وعصام صبحي وحمدي النقاز ومحمد عمار وأحمد محسن "للدفاع" وعماد حمدي وعمر الساعي وصالح جمعة ومحمد عبد السميع ومحمد بيومي ومحمد وجدي  وعبدالله السعيد " للوسط" وباسم مرسي ومروان حمدي ونادر فرج  وحسن صابر وياو أنور "للهجوم"

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني للإسماعيلي استبعد الحارسين محمد فوزي وعبد الله جمال ومعهم كريم عرفات ومحمد مخلوف ومحمود الشبراوي ومصطفى فارس وعبد الرحمن مجدي وحازم مرسي وأبو بكر حمزة الجمل وعمر سعيد وبشار أشرف للاصابة وأسباب مختلفة 

يذكر أن مجلس الإسماعيلي وعد أعضاء الفريق بمكافات مجزية في حالة الفوز على بيراميدز لن تقل عن منح 10الاف جنيه لكل فرد منهم توزع عليهم نقدا داخل غرفة خلع الملابس عقب انتهاء المباراة.

الاسماعيلى الدوري الممتاز مباريات الدورى بيراميدز إقالة إيهاب جلال

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