الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يتوجه للقاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز بدوري نايل

مران الإسماعيلي
مران الإسماعيلي

توجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إلى القاهرة اليوم الاثنين، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة بيراميدز، بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بدوري نايل (2023/2024)

ويحل الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز، في الرابعة عصر غدا الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوي، في افتتاحية الجولة السابعة بدوري نايل (موسم 2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي، قد أعلن عن قائمة الدراويش لمواجهة بيراميدز، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى .. أحمد عادل وكمال السيد.

خط الدفاع.. محمد هاشم ومحمد نصر ومحمد عمار وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد محسن وإياد العسقلاني وحمدى النقاز.

خط الوسط ..عماد حمدي ومحمد بيومى وصالح جمعه وعبد الله السعيد ومحمد عبد السميع وعمر الساعى وبشار اشرف وعمرو السعيد.

خط الهجوم .. ياو أنور وباسم مرسي وعبد الرحمن مجدى و مروان حمدى ونادر فرج وحسن صابر ومحمد وجدى.

وفي السياق ذاته، اختتم الفريق تدريباته مساء اليوم، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

المران كان خفيفا لتجنب تعرض اللاعبين للإرهاق البدني قبل مواجهة الغد.

وحرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على منح مجموعة من اللاعبين عدة تكليفات تمهيدا لتنفيذها في مواجهة الغد.

كما قام إيهاب جلال المدير الفني بوضع اللمسات الأخيرة خلال لقاء الغد المرتقب.

لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
لاعبو الإسماعيلي
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