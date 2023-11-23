راحة 24 ساعة في الإسماعيلي قبل بدء الاستعداد لمواجهة بيراميدز بدورى نايل

منح إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة سلبية لمدة 24 ساعة، لالتقاط الأنفاس، والعودة غدًا الجمعة للانتظام في التدريبات استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الأسبوع السابع من الدوري الممتاز، المحدد موعدها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي.

وخاض فريق الإسماعيلي لقاء تجريبي أمس أمام المقاولون العرب باستاد الجبل الأخضر، وانتهى لمصلحة الدراويش، بهدفين نظيفين سجلهما مروان حمدي وحسن صابر.

وشهدت تشكيلة الإسماعيلى مشاركة كمال السيد لحراسة المرمى وحمدي النقاز ومحمد نصر ومحمد دسوقي وإياد العسقلاني "الدفاع"، محمد بيومي ومحمد عبد السميع وصالح جمعة ومروان حمدي "الوسط"، ونادر فرج وباسم مرسي "الهجوم".

وشهد الشوط الثانى مشاركة البدلاء أحمد محسن وعصام صبحي ومحمد عمار ومحمد هاشم ومحمد مخلوف وعماد حمدي وعمر سعيد وبشار أشرف وحسن صابر.

رغم أن المباراة جاءت متوسطة المستوى حيث تبادل لاعبو الإسماعيلي والمقاولون الهجمات، إلّا أن التجربة كانت مفيدة للغاية من وجهة نظر ايهاب جلال، الذي يسعى للظهور بشكل مغاير تماما مع استئناف مسابقة الدورى.

تجدر الإشارة إلي أن الجهاز الفني للإسماعيلي استبعد الحارسين أحمد عادل عبد ومحمد فوزي ومعهم كريم عرفات وعبد الله محمد ومصطفى فارس ومحمد حسن وعبد الله حسن ومحمود الشبراوي وحازم مرسي وأبو بكر حمزة الجمل ومحمد وجدي ومحمود ياسين أوتاكا وعبد الله السعيد لأسباب مختلفة

يذكر أن الثنائي عمر الساعي وياو أنور نجما الإسماعيلي أنهيا مهمتهما مع المنتخب الأولمبي المصري وتوجو وينتظر انتظامهما في التدريبات اليومية استعدادًا لمباراة بيراميدز بالمسابقة المحلية

ويعود دوري نايل الأسبوع القادم، بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، واتى خاض فيها المنتخب الوطني الأول مواجهتي جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، في الجولتين الأولى والثانية، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والمقرر إقامته في كل من (المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا).