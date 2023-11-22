الإسماعيلى يستعد لمواجهة بيراميدز بـ"التهام الذئاب" وديًا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، الفوز على المقاولون بهدفين دون رد في خامس مباريات الفريق الودية استعدادًا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل.

سجل هدفي الدراويش مروان حمدي في الدقيقة 75 من ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يضيف حسن صابر الهدف الثاني في الدقيقة 85 من تسديدة قوية.

كان الإسماعيلي قد حقق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف دون رد قبل أن يتعادل مع المروج الليبي بهدف لكل فريق.

وخسر الإسماعيلي أمام فيوتشر الجمعة الماضي، بهدفين مقابل هدف قبل أن يسقط الدراويش مجددًا أمام طلائع الجيش في الودية الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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الإسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز في الدوري

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز في المباراة المقرر إقامتها في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل الموافق 28 نوفمبر على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، بعدما لعب 6 مباريات، حيث انتصر في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وخسر 4 مواجهات.

وسجل لاعبو الإسماعيلي 6 أهداف وتلقت شباك الفريق 9 أهداف.

الإسماعيلي يتعادل وديًا مع المروج الليبي



وتعادل الإسماعيلي مع المروج الليبي بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما باستاد الإسماعيلية، مساء الإثنين الماضي، في ظل توقف مسابقة دوري نايل حاليًا.

وتشهد مسابقة دوري نايل حاليًا، فترة توقف دولي، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمواجهتي جيبوتي وسيراليون، يومي 16 و19 نوفمبر الجاري، في الجولتين الأولى والثانية، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026)، والمقرر إقامته في كل من (المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا).

أحرز هدف الإسماعيلي مروان حمدي في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول، وتعادل الفريق الليبي في الدقائق الأخيرة من المباراة من ركلة حرة مباشرة.

شهد اللقاء حضور علي أبوجريشة، رئيس قطاع الكرة، وعماد سليمان، المشرف العام على الكرة، وحرص الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، على مصافحة الجهاز الفني لفريق المروج الليبي الذي يضم المدرب المصري أحمد أيوب.

وتأتي مباريات الإسماعيلي الودية ضمن استعدادات الدراويش لاستئناف مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، ومواجهة بيراميدز.