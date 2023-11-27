ضبط صاحبي مخبز بتهمة ترويج الدقيق المدعم في السوق السوداء بالغربية

تمكنت مديرية التموين في محافظة الغربية، من إحباط عملية تلاعب واستيلاء على الدقيق البلدي المدعم، حيث تم ضبط صاحبي مخبز في مركز زفتي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتبين من التحريات أن المتهمين قاما بالاستيلاء على 50 جوال من الدقيق البلدي المدعم، بلغ الوزن الإجمالي للجوال الواحد 50 كيلو جرام، وقاما ببيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا مفصلًا يفيد بنجاح حملة قام بها مفتشو الرقابة التموينية في مركز زفتي، وبفضل جهودهم المستمرة، تمكنوا من ضبط صاحب مخبز يمتلك 10 أجولة من الدقيق المدعم، بوزن يصل إلى نصف طن، كما تم ضبط آخر استولى على 40 جوالًا من الحصص المخصصة له، بوزن بلغ 2 طن وبعد إجراء جرد دقيق لرصيد المخبز ومراجعة شاشة جرد الأرصدة، تبين أن صاحبي المخبزين قد قاما ببيع الكميات المسروقة في السوق السوداء، وبذلك حققا أرباحًا غير مشروعة.

وتحرر محضر رسمي بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة المختصة لتتولى التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ويأتي هذا الإنجاز ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التلاعب والاحتكار في قطاع التموين، وتحقيق العدالة وتوفير المواد الغذائية المدعومة للمواطنين بأسعار معقولة.