رئيس جامعة بنى سويف يرأس وفد طلابي لزيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، وفد طلابي من كلية السياسية والاقتصاد لزيارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان فى استقبال الوفد أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري ورئيس المركز، والدكتورة نجلاء محمد بكر عميدة الكلية، والدكتورة الشيماء عبد السلام مدرس العلوم السياسية بالكلية والمشرف الأكاديمي والمنسق العلمي للزيارة، حضر اللقاء الطلابي من جانب المركز الدكتور ياسر درويش وأماني فاروق والعديد من مدير الإدارات المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية الدور المتميز الذي يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في تقديم مختلف التقارير والدراسات لدعم متخذي القرار ورفع الوعي بانشطة الحكومة ووجودها في مختلف القضايا، فضلًا عن دور المركز في خدمة ودعم البحث العلمي وتشجيع الطلاب والباحثين للحصول علي المعلومات وإتاحة فرص تدريبية مختلفة لتأهلهم وإعدادهم ليصبحوا كوادر متميزة قادرين على خدمة المجتمع والوطن.

وأشاد الجوهري، بالطفرة التي حققتها جامعة بني سويف تحت قيادة الدكتور منصور حسن، لافتا إلى أن الطلاب سوف يتعرفون خلال الزيارة على محاور عمل المركز وطريقة العمل به من خلال التعرف على التطبيق الإلكتروني الخاص بالمركز، بالإضافة إلى التعرف على طرق العمل بمركز استطلاع وبحوث الرأي العام.

وأكدت الدكتورة نجلاء بكر عميدة الكلية على أهمية الزيارة للطلاب خاصة طلاب الفرقة الرابعة حيث أن المركز يتيح لهم إمكانية التدريب لمساعدتهم على العمل في مجالهم بعد تخرجهم.

وأوضحت الدكتورة الشيماء عبد السلام مدرس العلوم السياسية بالكلية، أن الهدف من الزيارة الاطلاع علي تجربة المركز الذي يعتبر مركز الفكر الرئيس بمصر في خدمة متخذي القرار، فضلا عن ما يقدمه من إصدارات في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وفى نهاية الزيارة تم تبادل الدروع بين رئيس المركز ورئيس الجامعة، وأخذ صور تذكارية، كما تم تنظيم جولة للطلاب بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ليشاهدوا عظمه الدولة المصرية.