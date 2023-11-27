محافظ بنى سويف ووزير العمل يتفقدان مركز التدريب المهنى بشرق النيل

تفقد وزير العمل حسن شحاتة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مركز التدريب المهني شرق النيل التابع لمديرية العمل ببني سويف، وذلك في ختام زيارة الوزير للمحافظة والتي تضمنت احتفالية تكريم الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لدمج المرأة في سوق العمل، وتفقد بعض المصانع بمنطقة الصناعات المتوسطة، وحضور ندوة تثقيفية بجامعة النهضة عن السلامة والصحة المهنية.

وتابع وزير العمل ومحافظ بنى سويف منظومة العمل بالمركز وكيفية إدارة منظومة العمل والورش ومواقع التدريب، والتي تضم ورش الميكانيكا والجرارات الزراعية واللحام وتشكيل معادن يدوية وتشكيل ماكينات التعبئة والتغليف والأجهزة والماكينات التي يتم التدريب عليها، واستمع من مسئولى المركز عن الوضع القائم بالمركز ومتطلبات دعم ورفع كفاءة المركز لتفعيل دوره في برامج التدريب المهني وتدريب طلاب المدارس الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم.