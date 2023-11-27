قيادى بـ"حماس": المفاوضات على الجنود الإسرائيليين لم تبدأ بعد

قال عزت الرشق، القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، إن الحركة مستعدة للتفاوض على الجنود الإسرائيليين المحتجزين، لكن الملف لم يفتح بعد، مع الجهات المعنية بمسار المفاوضات.

وأكد “الرشق” في تصريحات له اليوم الإثنين:" الجنود المحتجزون لهم وضع آخر وبنيامين نتنياهو يعرف هذا".

وفي وقت سابق، قال رئيس المكتب السياسي لـ حماس في الخارج خالد مشعل، إن الحركة لديها عدد من الجنود الإسرائيليين المحتجزين، يكفي للتفاوض على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.

وقال “مشعل” إن من بين الأسرى الإسرائيليين لدى حماس ضباطًا كبارًا من فرقة غزة.

حماس تعلن تمديد الهدنة في غزة

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الإثنين، تمديد الهدنة الإنسانية في غزة لمدة يومين إضافيين، وفقًا للتوافقات بين الأطراف المعنية.

وأكدت حركة حماس أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.