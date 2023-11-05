حماس: الاحتلال يختلق الأكاذيب لترمم صورته الملطخة بدماء الأطفال والنساء

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، إن ما عرضه الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي النازي، مغالطات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، وهو مثير للسخرية والشفقة، وتزيد من خيبة هذا المحتل وأركان حكومته، فلم يعد هذا الاحتلال يملك أمام بطولة وصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة سوى ممارسة الدعاية الكاذبة والتضليل المفضوح، كل الفبركات والأكاذيب التي ساقها لم تعد تنطلي على أحد، حتى في جبهته الداخلية.

وأضاف الرشق في بيان صحفي له وصل لـ"الدستور" نسخة منه، أن هذا الناطق بشكل مستمر على استهداف المشافي يكشف عن نية الاحتلال المبيت لارتكاب المزيد من المجازر ضد المشافي في قطاع غزة التي تضم عشرات الآلاف من الجرحى والمرضى، ويأوي إليها مئات الآلاف من النازحين، مما يحمله المسؤولية المباشرة عن كل المجازر التي ارتكبت ضد مشافي قطاع غزة.

وأشار الرشق إلى أن كل هذا التضليل والكذب الذي مارسه ويمارسه الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من شهر من عدوانه على قطاع غزة، قد انقلب عليه، وكشف أمره أمام الرأي العام العالمي الذي خرج من أقطار العالم منددا وفاضحا جرائمه ومجازره، ليأتي الناطق باسم جيش العدو ليسوق أفلاما خيالية وفبركات وأكاذيب مفضوحة لعلها ترمم جزءا من صورته الملطخة بدماء الأطفال والنساء، ولكن، كل محاولاته لم تحدي نفعا.

مدير مستشفى الأقصى: فقدنا القدرة على تقديم الخدمات الطبية أمام عدد الجرحى

وسبق، وأعلن مدير مستشفى شهداء الأقصى الدكتور إياد أبو زاهر، إن المستشفى استقبل خلال الساعات الماضية 52 شهيدا وعشرات الجرحى، إثر المجزرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي.

وأكد أبو زاهر، خلال مؤتمر تليفزيوني، أن أكثر من 70% من الشهداء والجرحى الذين تم استقبالهم المستشفى من الأطفال والنساء، مشيرًا إلى أن عدد جثامين الشهداء التي وصلت إلى المستشفى بلغ 2100 و5000 جريح