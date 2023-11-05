الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لن يستطيعوا إنهاء حماس".. البعثة الأممية لحقوق الإنسان: ما يفعله نتنياهو هروب إلى الأمام

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الفسفور الأبيض، والقنابل المسمارية، ولم يتصد له أحد، فذهب إلى أبعد من ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من المهم أن نعترف أن هناك حقائق متعددة متناقضة، إذ ما يحدث على الأرض غير مقبول تمامًا، وهو عبارة عن عقود طويلة من الضغط وتعرض أهل غزة لظلم كبير".

وتابع: "أتفق تمامًا مع ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إذ أن هناك حقيقة دامغة بفشل في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وواصل: "فكرة اعتقاد إسرائيل بإمكانيتها القضاء على حماس هو وهم، فلا قدرة لهم بأن يستطعوا إنهاء حركة حماس، وهناك تخبط كبير في الإدارة الأمريكية فعندما يخرج أوباما بكلام معتدل وهو نفس الفكر للحزب الديمقراطي والذي يتناقض مع موقف بايدن الرئيس الأمريكي".

واستطرد: “ما يفعله نتنياهو هو الهروب إلى الأمام، فهو يعلم أن هناك مظاهرات ضده وتريد إقالته، فهم عندما يهربون إلى الأمام يقومون بالحروب”.


 

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