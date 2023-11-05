الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال: نلتزم بالقانون الدولى ولكننا سنقوم بأى شىء للتخلص من "حماس"

دانييل هاجاري
دانييل هاجاري

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إن على حركة حماس التوقف عن استخدام المستشفيات في غزة، مردفًا: "نحن في حالة حرب مع حماس، وليس مع المدنيين، ولن نقبل استخدام حماس للمستشفيات لإخفاء بنيتها التحتية الإرهابية".

وتابع هاجاري: "أريد أن أكرر– إننا لن نقبل استخدام حماس الساخر للمستشفيات لإخفاء بنيتها التحتية الإرهابية، ويجب وضع حد لاستغلال حماس للمستشفى".

txt

"القاهرة الإخبارية": تجدد الاشتباكات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين بعدة مناطق فى غزة

وكان قد ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال في وقت سابق، أن حماس تطلق الصواريخ من مسافة 75 مترًا من أحد المستشفيات، معتبرًا أن إسرائيل ترفض رد القصف حتى لا تلحق الضرر بالمستشفيات، بحسب الجارديان.

جيش الاحتلال: سنحرر المحتجزين من حماس 

وقال أيضًا ردًا على سؤال إعلامي حول إصدار إسرائيل أوامرها للمدنيين بالتحرك جنوبًا في غزة وتنفيذها أيضًا ضربات وعمليات عسكرية في جنوب قطاع غزة: "أعتقد أنه من المهم أن يفهم العالم أننا لم نبدأ هذه الحرب، وفي 7 أكتوبر نمنا في أسرتنا في البيوت الهادئة، الأطفال والنساء، ولكننا تعرضنا إلى مذبحة".

txt

جيش الاحتلال يطلق عددًا غير مسبوق من قنابل الفسفور على مخيم الشاطئ بغزة

وتابع: "سنهزم حماس، ونحن ذاهبون لتحرير الرهائن لدينا، وسوف نقوم بتحرير غزة من حماس"، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تركز عملياتها على الشمال في الوقت الحالي، ولكنهم سيلاحقون حركة حماس أينما كانت.

واختتم حديثه: "نحن بلد يتبع القانون الدولي لكن نحن نتعامل مع منظمة قاتلة ارتكبت مذبحة، لن ننسى المجزرة وآمل ألا ينسى العالم مذبحة 7 أكتوبر".

حماس الاحتلال إسرائيل غزة القانون الدولي

الأكثر قراءة

السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى بمقدار مليون برميل يوميًا

حقن مجهري.. سيدة تخلع زوجها في محكمة الأسرة

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

حقك عليا يا باشا مصر.. محمد سلام ينفى استبعاده من "بيت الرفاعى"

الشوط الأول: الإسماعيلى يتعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

التهديد النووى.. نيران إلياهو الصديقة

جلال حمام

اقتصاد يواجه التحديات

مؤمن المحمدي

الإبداع والواقع

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: نلتزم بالقانون الدولى ولكننا سنقوم بأى شىء للتخلص من "حماس"

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة