جيش الاحتلال: نلتزم بالقانون الدولى ولكننا سنقوم بأى شىء للتخلص من "حماس"

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، إن على حركة حماس التوقف عن استخدام المستشفيات في غزة، مردفًا: "نحن في حالة حرب مع حماس، وليس مع المدنيين، ولن نقبل استخدام حماس للمستشفيات لإخفاء بنيتها التحتية الإرهابية".

وتابع هاجاري: "أريد أن أكرر– إننا لن نقبل استخدام حماس الساخر للمستشفيات لإخفاء بنيتها التحتية الإرهابية، ويجب وضع حد لاستغلال حماس للمستشفى".

وكان قد ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال في وقت سابق، أن حماس تطلق الصواريخ من مسافة 75 مترًا من أحد المستشفيات، معتبرًا أن إسرائيل ترفض رد القصف حتى لا تلحق الضرر بالمستشفيات، بحسب الجارديان.

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وقال أيضًا ردًا على سؤال إعلامي حول إصدار إسرائيل أوامرها للمدنيين بالتحرك جنوبًا في غزة وتنفيذها أيضًا ضربات وعمليات عسكرية في جنوب قطاع غزة: "أعتقد أنه من المهم أن يفهم العالم أننا لم نبدأ هذه الحرب، وفي 7 أكتوبر نمنا في أسرتنا في البيوت الهادئة، الأطفال والنساء، ولكننا تعرضنا إلى مذبحة".

وتابع: "سنهزم حماس، ونحن ذاهبون لتحرير الرهائن لدينا، وسوف نقوم بتحرير غزة من حماس"، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تركز عملياتها على الشمال في الوقت الحالي، ولكنهم سيلاحقون حركة حماس أينما كانت.

واختتم حديثه: "نحن بلد يتبع القانون الدولي لكن نحن نتعامل مع منظمة قاتلة ارتكبت مذبحة، لن ننسى المجزرة وآمل ألا ينسى العالم مذبحة 7 أكتوبر".