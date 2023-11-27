مكتب نتنياهو: المفاوضات مستمرة بشأن قائمة المحتجزين المتوقع الإفراج عنهم فى الدفعة الرابعة

أعلن مكتب نتنياهو، اليوم الإثنين، أن المفاوضات مستمرة بشأن قائمة المحتجزين المتوقع الإفراج عنهم في الدفعة الرابعة من الصفقة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس

وتلقت إسرائيل، قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم، أمس الأحد حيث بدأت السلطات الإسرائيلية إبلاغ أسر المحتجزين المدرجة أسماؤهم على القائمة التي سلمتها قطر، الوسيط في عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس.