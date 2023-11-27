"تايمز أوف إسرائيل" تكشف تفاصيل إطلاق الدفعة الرابعة من المحتجزين لدى حماس

أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، حصول إسرائيل على قائمة بأسماء المحتجزين (الدفعة الرابعة) المطلوب إطلاق سراحهم لدى حركة حماس في قطاع غزة، فيما تجري "مناقشات" بشأنها.

وقال مكتب نتنياهو، اليوم، إن "المناقشات" مستمرة بشأن قائمة المحتجزين في غزة الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم، والتي تم استلامها خلال الليل، ويتم "تقييمها" الآن، وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح مكتب رئيس وزراء الاحتلال نيابة عن جال هيرش، المنسق الحكومي لشئون المحتجزين: "سيتم إصدار معلومات إضافية عندما يكون ذلك ممكنًا".

وبحسب الصحيفة العبرية ليس من الواضح ما هي المناقشات وما إذا كانت إسرائيل لديها مشكلة مع القائمة، التي ورد أنها تضم 11 محتجزًا، وبذلك تكتمل قائمة المحتجزين الخمسين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال الهدنة التي تستمر أربعة أيام، والتي يمكن تمديدها إذا أطلقت حماس سراح المزيد من المحتجزين.

تفاصيل إطلاق الدفعة الرابعة من المحتجزين لدى حماس

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تلقت بالفعل قائمة بأسماء المحتجزين الـ11 النهائيين الذين من المقرر إطلاق سراحهم اليوم بعد 51 يومًا قضوها في قطاع غزة.

وأكدت "تايمز أوف إسرائيل" أنه لم يتم إخطار العائلات بعد بما إذا كان ذووهم مدرجين في القائمة أم لا.

وأطلقت حركة حماس سراح 39 محتجزًا خلال الأيام الثلاثة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، والذي بموجبه سيتم إطلاق سراح 50 مختطفًا خلال أربعة أيام مقابل إطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا، ويمكن تمديد الصفقة لمدة يوم واحد لكل 10 محتجزين إضافيين يتم إطلاق سراحهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن حركة حماس قد أعربت عن رغبتها في تمديد الهدنة، ويقال إن الجانبين يتفاوضان على هذا التمديد في ظل الدعوات الدولية لتمديد الهدنة.