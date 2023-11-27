الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

العرض أول ديسمبر.. نور محمود يروج لشخصيته في مسرحية "النقطة العامية"

نور محمود
نور محمود

يستعد الفنان نور محمود لتقديم عرض مسرحي جديد بعنوان “النقطة العامية” وذلك مطلع شهر ديسمبر المقبل على مسرح الغد.

وكشف نور محمود تفاصيل شخصيته بالمسرحية عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، وعلق: “آدم السمري، مسرحية، النقطة_العامية، علي مسرح الغد من يوم الجمعة 1/12 ان شاءالله، اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول”.

وعرض لنور محمود مؤخرًا، حكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى، والحكاية هى الثالثة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد "الفريدو" بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، و"ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

نور محمود النقطة العميا مسرحي ديسمبر نور عرض

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