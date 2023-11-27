الكشف على 200 مواطن ضمن حملة الصحة الشاملة للعيون بالمنصورة (صور)

نظمت كلية الطب حملة الصحة الشاملة للعين، تحت شعار "رؤيتك تهمنا، افحص عينيك لحياة أفضل"، وذلك علي مدار اليوم الإثنين، تحت رعاية دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة دكتور هالة المرصفاوي عميدة كلية الطب، وإشراف دكتور سوزي فايز عويضة مدير برنامج الطب والجراحة، وبمشاركة نخبة من أساتذة العيون الدكتور محمد أحمد الشافعي مدرس طب وجراحة العيون- جامعة كفر الشيخ وجامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة غادة حسن علام مدرس طب وجراحة العيون- جامعة المنصورة، وجامعة المنصورة الجديدة.



وأسفرت الحملة عن فحص النظر وقاع العين وقياس ضغط العين لما يقرب من 200 شخص من العاملين والطلاب بمختلف كليات الجامعة، وتم توزيع بعض الأدوية والقطرات العلاجية للحالات التي تحتاج، بالإضافة إلي ندوة تعريفية عن العوامل التي تؤثر علي حدة الإبصار والأضرار الناتجة عن كثرة الاستخدام المفرط لأجهزة الكومبيوتر والموبايل وكيفية الوقاية منها، وأيضا معلومات عن أمراض العيون كالجلوكوما، واعتلال الشبكية المصاحب لمرض البول السكري وكيفية الوقاية منها.



وشارك الطلاب بعمل محطات توعية لتغطية موضوعات الحملة، كما قام طلاب المستوي الثالث بتقديم المساعدة في أخذ التاريخ المرضي وبعض القياسات الأولية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس، ومتابعة ما يتم أثناء الفحص الشامل مما يعد جزءا من التدريب الإكلينيكي للطلاب علي ما تمت دراسته، بالإضافة إلي تعميق دور الطالب في المشاركة في المبادرات الصحية والخدمة المجتمعية.

جانب من الحمله

جانب من الحمله