الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط فتاة تبث فيديوهات جنسية على بيجو لايف وتيك توك

دعارة
دعارة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ببث (فتاة لها معلومات جنائية – والمطلوب التنفيذ عليها فى عدد من القضايا "تبديد – آداب عامة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقى (بيجو لايف – تيك توك) والتى تدعو إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (هاتفى محمول "محمل عليهما العديد من الفيديوهات الخاصة بالمتهمة"- كاميرا إستاند تصوير بفلاش).

بمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامى بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية تتحصل من خلالها على أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لحماية الآداب فتاة لها معلومات جنائية بيجو لايف تيك توك التحريض على الأعمال المنافية للآداب تحقيق نسب مشاهدة عالية

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