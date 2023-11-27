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محافظات

بالأرقام.. ننشر آخر استعدادات محافظات دمياط لاستقبال انتخابات الرئاسة 2024 (صور)

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،، آخر الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، خلال اجتماع مع اللواء محمد عبدالبديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، واللواء سالم إبراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام والعميد محمد طارق رئيس فرع الأمن القومى، والعقيد حسام مصباح وكيل إدارة الأمن الوطنى والعميد هيثم عبدالسميع المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى القطاعات الخدمية.

واستهلت المحافظ، الاجتماع بالتأكيد على رفع درجة الاستعداد القصوى، لتجهيز المقار الانتخابية، لافتة إلى أن المحافظة بها 10 لجان عامة و141 مركزا انتخابيا و176 لجنة فرعية لاستقبال 1111568 ناخبا.

وأكدت عوض علي رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التجهيزات للمقار الانتخابية وتخصيص وأماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم، والتنسيق مع القطاعات الخدمية والمرافق لتواجد طواقم نوبتجية بالمقار على مدار 24 ساعة، ورفع الاشغالات وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار وإزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالانتخابات مع بداية فترة الصمت الانتخابى، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار.

ووجهت الدكتورة منال عوض، تعليماتها إلى مديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية وباتخاذ ما يلزم نحو تجهيز المدارس والمعاهد والمراكز التى ستقام بها الانتخابات قبل بدء الانتخابات، وأكدت على قطاع الكهرباء انتظام التيار الكهربائي ومنع انقطاعه خلال تلك الفترة، وتوفير مولدات تحسبًا لحدوث أى طارئ، ووجهت إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتمركز معداتها بنقاط محددة، وذلك لمواجهة سقوط الأمطار ورفع تجمعات المياه.

وأكدت محافظ دمياط، على مديرية الصحة بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية والتأهب لمواجهة أى طارئ والتنسيق مع الوحدات المحلية لمتابعة إجراءات تعقيم المقار الانتخابية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، والتأكد من توافر مخزون إستراتيجي من الأدوية، وأكدت على هيئة الإسعاف الدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات، لافتة الى دور إدارة المرور فى وضع خطة مرورية لتسهيل حركة الانتقال إلى مقار الاقتراع، وأكدت رفع درجة الاستعداد بإدارة الحماية المدنية واطلعت على خطة مديرية الأمن؛ لتكثيف التواجد الأمنى لتوفير مناخ آمن وملائم للمواطنين أثناء عملية الاقتراع.

ووجهت الدكتورة منال عوض، مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير قواعد بيانات خاصة بذوى الهمم لتخصيص لجان خاصة بهم بالمقرات الانتخابية، وتوفير أدوات للتصويت بطريقة برايل للمكفوفين لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم، وأكدت على دور المجلس القومى للمرأة فى متابعة سير العملية الانتخابية والمشاركة بها، وأيضًا حث السيدات على الإدلاء بأصواتهن.

وأكدت محافظ دمياط، أنه سيتم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية لمتابعة العملية الانتخابية أولا بأول.

وأشارت المحافظ، إلى ضرورة المرور الميدانى لمعاينة المقار، مؤكدة أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح وانتظام سير عملية الاقتراع.

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