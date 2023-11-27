الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عدد سكان القاهرة 2023| أكبر محافظة في جمهورية مصر العربية

سكان القاهرة
سكان القاهرة

تصدر عدد سكان القاهرة 2023 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الأخيرة، حيث تحتل القاهرة وهي أول محافظة في المنطقة على مستوى جمهورية مصر العربية، موقعا جغرافيا متميزا على الضفة الشرقية لنهر النيل، يبلغ طوله أكثر من 41.542 كم، وتشترك القاهرة في حدودها الداخلية مع محافظة السويس في الشرق ومحافظة الجيزة في الغرب، ويحدها من الشمال محافظة الشرقية والقليوبية.

و تعد القاهرة من المحافظات الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الجمهورية ككل، لذا تزايد البحث عنها خلال الساعات الأخيرة لمعرفة عدد سكانها ونسبتها بين باقي محافظات الجمهورية.

وبالتزامن مع البحث المتكرر عن عدد سكان القاهرة 2023. تستعرض "الدستور" في هذا التقرير، عدد سكانها وآخر الإحصائيات حول زيادة سكانها في العام 2023.

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عدد سكان القاهرة 2023

بلغ عدد سكان محافظة القاهرة- حتى نشر هذا التقرير-، 10 ملايين و294 آلاف و170 نسمة، طبقا للموقف الإلكتروني الرسمي لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عام 2023.

 

و قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، إنَّه جرى حساب تقديرات السكان بسنوات الخطة، بمعدل النمو 1.89، واعتبار عام 2023 الأساس، ونسبة الذكور بلغت 52% من إجمالي عدد السكان في محافظة القاهرة.

عدد سكان القاهرة في عامي 2024 و2025

وأشار  تقرير  الجهاز المركزي إلى أن تقديرات الزيادة السكانية بمحافظة القاهرة وفق معدل النمو عام 2024، يصل عدد السكان إلى 10 ملايين و396 ألفا و543 نسمة، منهم 5 ملايين و364 ألفا و264 ذكور، و5 ملايين و32 ألفا و279 إناث، وفي عام 2025، يبلغ عدد سكان القاهرة 10 ملايين و593 ألفا و37 نسمة.

وفي عام 2026، يبلغ سكان القاهرة نحو 10 ملايين و793 ألفا و246 نسمة، و2027 يبلغ سكان العاصمة نحو 10 ملايين و997 ألفا و238 نسمة، منهم 5 ملايين و684 ألفا و202 من الذكور، و5 ملايين و323 ألفا و36 من الإناث، وفى عام 2028، يبلغ سكان القاهرة نحو 11 مليونا و205 آلاف و86 نسمة بالقاهرة.

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