مياه القاهرة تحصد المراكز الأول والثانى فى مسابقة التميز الحكومى

تسلم المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة جوائز المراكز الأول والثانى فى مجالات خدمة العملاء والخط الساخن 125 على مستوى شركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقام بتسليم الجوائز السيد المهندس ممدوح رسلان - رئيس مجلس إدارة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى حضور جميع الشركات التابعة الفائزة، واستلم الجائزة من شركة مياه الشرب بالقاهرة السيد المهندس مصطفى الشيمى رئيس الشركة.

درع التميز نتاجا طبيعيا لما يبذله العاملين بالشركة من جهود لتطوير

وأكد المهندس مصطفى الشيمى أن فوز الخط الساخن 125 وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة كان نتاجا طبيعيا لما يبذله العاملين بالشركة من جهود لتطوير منظومات العمل تحت شعار "منظومة عمل متكاملة"، كما اوضح ان هذا التكريم سيحمل شركة مياه الشرب بالقاهرة مسئولية الحفاظ على هذا التميز واستمرارية الحفاظ عليه.



وأوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة في وقت سابق انه يتابع يوميًا خطط المتابعة والتفتيش التى ينفذها قطاع الدعم الفنى وكافة القطاعات الفنية على مدار 24 ساعة، والتى تستهدف مراجعة كافة مواقع والمنشآت وتنفيذ أى اجراءات تصحيحية لازمة فورًا بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

وعلى صعيد آخرن يتابع قطاع الدعم الفنى تنفيذ خطط متابعة ومراقبة كافة خطوط المياه والكشف عن اى تسريب محتمل والعمل على معالجته على الفور لتحقيق اهداف خطة الشركة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب، وتتضمن الخطة سرعة التحرك على اى شكاوى تسريب مياه يتم استقبالها عن طريق الخط الساخن 125 او خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125 فى اى توقيت يوميًا على مدار 24 ساعة وأيام الأعياد والعطلات الرسمية وذلك لإيمان الشركة بخطورة هذه الشكاوى والحفاظ على كل نقطة مياه تحقيقًا لسياسة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى ان الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على اعلى مستوى فى الكشف عن التسرب بإستخدام احدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى هذه المجال، بالإضافة لتدريب العاملين بالشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وصيانة الأجهزة المستخدمة فى الكشف عن التسرب بمعرفة العاملين بقطاع الدعم الفنى بالشركة دون الحاجة لشركات متخصصة، مما يوفر على شركة مياه الشرب بالقاهرة مبالغ مالية كبيرة.

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