الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه القاهرة تحصد المراكز الأول والثانى فى مسابقة التميز الحكومى

شركة مياه الشرب تتسلم
شركة مياه الشرب تتسلم درع التميز الوظيفي

تسلم المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة جوائز المراكز الأول والثانى فى مجالات خدمة العملاء والخط الساخن 125 على مستوى شركات مياه الشرب والصرف الصحى التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقام بتسليم الجوائز السيد المهندس ممدوح رسلان - رئيس مجلس إدارة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى حضور جميع الشركات التابعة الفائزة، واستلم الجائزة من شركة مياه الشرب بالقاهرة السيد المهندس مصطفى الشيمى رئيس الشركة.

درع التميز نتاجا طبيعيا لما يبذله العاملين بالشركة من جهود لتطوير

 

وأكد المهندس مصطفى الشيمى أن فوز الخط الساخن 125 وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة كان نتاجا طبيعيا لما يبذله العاملين بالشركة من جهود لتطوير منظومات العمل تحت شعار "منظومة عمل متكاملة"، كما اوضح ان هذا التكريم سيحمل شركة مياه الشرب بالقاهرة مسئولية الحفاظ على هذا التميز واستمرارية الحفاظ عليه.
 

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة الشركة في وقت سابق انه يتابع يوميًا خطط المتابعة والتفتيش التى ينفذها قطاع الدعم الفنى وكافة القطاعات الفنية على مدار 24 ساعة، والتى تستهدف مراجعة كافة مواقع والمنشآت وتنفيذ أى اجراءات تصحيحية لازمة فورًا بما لا يؤثر على انتظام واستدامة تقديم الخدمات.

وعلى صعيد آخرن  يتابع قطاع الدعم الفنى تنفيذ خطط متابعة ومراقبة كافة خطوط المياه والكشف عن اى تسريب محتمل والعمل على معالجته على الفور لتحقيق اهداف خطة الشركة لتقليل الفاقد والكشف عن التسرب، وتتضمن الخطة سرعة التحرك على اى شكاوى تسريب مياه يتم استقبالها عن طريق الخط الساخن 125 او خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01206665125  فى اى توقيت يوميًا على مدار 24 ساعة وأيام الأعياد والعطلات الرسمية وذلك لإيمان الشركة بخطورة هذه الشكاوى والحفاظ على كل نقطة مياه تحقيقًا لسياسة الدولة نحو ترشيد الاستهلاك والحفاظ على مياه الشرب.

وأكد المهندس مصطفى الشيمى ان الشركة لديها كوادر بشرية مدربة على اعلى مستوى فى الكشف عن التسرب بإستخدام احدث التقنيات والأجهزة المتخصصة فى هذه المجال، بالإضافة لتدريب العاملين بالشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وصيانة الأجهزة المستخدمة فى الكشف عن التسرب بمعرفة العاملين بقطاع الدعم الفنى بالشركة دون الحاجة لشركات متخصصة، مما يوفر على شركة مياه الشرب بالقاهرة مبالغ مالية كبيرة.

FB_IMG_1701085283973
FB_IMG_1701085283973
FB_IMG_1701085281731
FB_IMG_1701085281731
FB_IMG_1701085273977
FB_IMG_1701085273977
FB_IMG_1701085271475
FB_IMG_1701085271475
مسابقة التميز الحكومى المركز الأول خدمة العملاء الخط الساخن شركة مياه الشرب بالقاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

نائب محافظ القاهرة يعقد اجتماعًا ويجرى جولة بحى الزيتون

محافظ الجيزة يكلف نواب جدد لرؤساء 4 أحياء

نائب محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة بروض الفرج

القاهرة تقيم ملتقًا توظيفيًا بحى الأسمرات بمشاركة 10 شركات

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المشروعات القومية بالعمرانية والمنيرة والعجوزة

نائب محافظ القاهرة تتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أبرز ملامح التطوير بمحور الحضارة

الانتهاء من إزالة مبنى مركز شباب الفسطاط بمصر القديمة

الأكثر قراءة

بجهود مصر وقطر.. تحركات جديدة وضغوط دولية لتمديد الهدنة فى غزة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

"ليه باقة الإنترنت بتخلص بسرعة".. وزير الاتصالات السابق يجيب (فيديو)

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

تغريم حسن شاكوش 80 ألف جنيه فى واقعة موتوسيكل مارينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟