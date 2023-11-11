السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": أمطار رعدية على القاهرة الكبرى اليوم وغدًا

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن اليوم نشهد بعض التقلبات الجوية.

وحذَّرت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، الأمر الذي يساعد على تكون السحب المتوسطة والمنخفضة، والعالية، مع كتل هوائية رطبة.

تقلبات جوية تشهدها البلاد 

كما حذَّرت من التقلبات الجوية التي نشهدها مساء اليوم، حيث متوقع سقوط أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة، وأحيانًا تصل إلى رعدية على بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة، وأمطار بين الخفيفة والمتوسطة على بعض الأماكن في الصحراء الغربية، وشمال الصعيد، وقد تمتد الأمطار لتصل إلى رعدية في جنوب الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت إلى أن الأمطار قد تكون متفاوتة الشدة على أغلب محافظات الجمهورية، والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وذلك خلال فترة المساء، مؤكدة استمرار انخفاض درجات الحرارة والتي هي تكون حول المعدلات الطبيعية لها من العام.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 28، أي أن الأجواء خريفية مائلة للحرارة، مشيرة إلى تكوّن الشبورة الخفيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت: "متوقع استمرار الأجواء الخريفية على مدار الأسبوع، إذ من المتوقع استمرار الأمطار غدا الأحد، متفاوتة الشدة، مع مزيد من انخفاض درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع، والتي تصل فيها العظمى إلى 26 درجة مئوية".

الأرصاد امطار أمطار رعدية القاهرة الكبرى تقلبات جوية

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