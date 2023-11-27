الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على أكثر من 500 شخص خلال قافلة بمدينة العمال في المنيا

قافلة طبية لمديرية
قافلة طبية لمديرية الصحة بمدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا الأحد الموافق ٢٦ نوفمبر الجارى قافلة طبية مجانية بمدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بمواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم وذلك ضمن مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

 

كان اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا قد وجه محمد حسين مدير وحدة العشوائيات بتقديم الدعم اللازم لإنجاح الحملة حيث تم توقيع الكشف الطبي على اكثر من ٥٠٠ حالة من المقيمين بالمنطقة.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه القافلة تاتتي ضمن ما تقوم به الدولة من جهود للتيسير على الأسر الأكثر احتياجا، وتقديم كافة الخدمات لهم دون تحميلهم أية أعباء مادية.

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المنيا قافلة طبية مجانية مدينة العمال حي جنوب مدينة المنيا الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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