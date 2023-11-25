السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" ضمن مبادرة أيامنا أحلى بالمنيا

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا إن المرحله الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"؛ وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى" ستنطلق غدًا الأحد 26 نوفمبر الجاري وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأوضح الدكتورمحمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ورعاية محافظ المنيا ستنطلق غدًا الأحد 26 نوفمبر المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"؛ وذلك ضمن مبادرة "أيامنا أحلى وتستمر حتى الخميس 30 نوفمبر الجاري في مراكز بني مزار وسمالوط وأبو قرقاص والعدوة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تأتي في إطار توجيهات وزارة الصحة بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين مؤكدًا أن الحملة تستهدف نشر وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة،عن طريق الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة والمراكز الطبية والمستشفيات.

ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إنه سيتم توقيع الكشف الطبي وتقديم خدمات تنظيم الاسرة بالعيادات المتنقلة والثابتة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة الحديثة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الحملة والتي ستنطلق من خلال العيادات المتنقلة والثابتة ستبدأ فعاليتها غدًا الأحد الموافق 26 نوفمبر بالمنيا.

صحة المنيا حملة حقك تنظمي خدمات تنظيم الأسرة مبادرة أيامنا أحلي الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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