الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية طهنا الجبل

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا غد، قافلة طبية علاجية بقرية طهنا الجبل التابعة لمركز المنيا على مدار يومين متتاليين 1 و2 نوفمبر ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم. 

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

وكان وكيل وزارة الصحة بالمنيا، بقد سبق وأكد ان المديرية قامت بتنفيذ قافلة طبية مجانية على مدار يومي 25 و26 من أكتوبر الجاري بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، حيث نفذت القافلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، أنف وأذن)، وضمن إجراءات وقائية مشددة، تم الكشف على 1555 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 275 حالة جراحة، 434 حالة أطفال، 288 باطنة، 67 نساء، 32 تنظيم الأسرة، 54 أسنان، 173 رمد، 161 أنف وأذن، 71 مسالك بولية، إلى جانب إجراء 115 تحليلا ً متنوعًا، و6 حالات أشعة سينية و2 موجات صوتية و150 كشف مبكر للضغط والسكر، وحالتي خلع أسنان، وتحويل 22 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 130 مترددًا لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.

31-10
31-10
صحة المنيا قافلة طبية قرية طهنا الجبل مركز المنيا مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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