الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

فحص 1555 حالة خلال قافلة طبية بالمنيا

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية بلنصورة بأبوقرقاص لصحة المنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى. 

وقال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة، نفَّذت قافلة طبية علاجية بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة خلال يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، إن فعاليات القافلة، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1555 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة التي ضمت العديد من التخصصات مثل الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والرمد والأسنان وتنظيم الأسرة والأسنان قامت بتوقيع الكشف الطبي على 375 حالة جراحة و434 طفلًا و288 باطنة و67 نساء و54 أسنان و32 تنظيم أسرة و173 رمد  و161 أنف وأذن، و71 مسالك بولية، إلى جانب أنه تم عمل عدد 115 تحاليل مختلفة و2 موجات صوتية و6 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 150 مترددًا.

وتم إجراء خلع أسنان لعدد 2 حالة بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى عدد 22 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 130 مترددًا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا قد سبق وقامت بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي 23 و24 من أكتوبر الجاري بمقر المركز الطبي بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، حيث نفذت القافلة في تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد، أنف وأذن)، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1787 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 386 حالة جراحة، 393 حالة أطفال، 278 باطنة، 113 نساء، 48 تنظيم الأسرة، 79 أسنان، 197 رمد، 131 جلدية، 162 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 111 تحليلًا  متنوعًا، و7 حالات أشعة سينية و121 كشفًا مبكرًا للضغط والسكر، و7 حالات خلع أسنان، وتحويل 13 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات للتثقيف الصحي لعدد 143 مترددًا لزيادة الوعي الصحي لدى المواطنين.

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية
صحة المنيا توقيع الكشف الطبي 1555 حالة قافلة طبية قرية بلنصورة بأبوقرقاص مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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