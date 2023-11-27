الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

احمي نفسك من النوبات القلبية.. بهذه الطرق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

زاد البحث عبر جوجل عن كيفية تفادي الإصابة بالنوبات القلبية، وخاصة بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز مساء أمس، بسبب الإصابة بنوبة قلبية مفاجئة، حيث تعتبر النوبات القلبية من أبرز أسباب الوفاة المفاجئة، ويرصد التقرير التالي طرق الوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية المفاجئة.

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طرق الوقاية من النوبة القلبية

هناك عدة طرق ينصح بها المتخصصون للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية المفاجئة، وأهمها ممارسة الرياضة باستمرار، واتباع أسلوب غذاء صحي وسليم، والبعد عن الدهون والكوليسترول الضار الذي يتراكم على الشرايين ويزيد من خطورة الإصابة بالنوبات القلبية، والبعد عن تناول المخبوزات والفطائر، واللحم كثير الدهن، والسمن الصناعي، وزيت جوز الهند وزيت النخيل، والأطعمة المقلية،  والعصائر المصنعة والسكريات،مع الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والأسماك، والاهتمام بالأسماك الدهنية مثل السلمون، والسردين لأنها تحتوي على دهون صحية، وتناول الحليب ومنتجات الألبان بانتظام، و الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والجاهزة سريعة التحضير لأنها ممتلئة بالأملاح، والسكر المضاف، والدهون المشبعة أو المتحولة، والمواد الحافظة.

التدخين

يعتبر الإقلاع عن التدخين من أهم وسائل الوقاية من الإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة، حيث ثبت علميًا أن المدخنين هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بشكل عام، كما ترفع المشروبات الكحولية من معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتزيد كذلك من نسب الدهون في الدم، وتساعد على الإصابة بالسمنة، يوصى بالتقليل من تناول الكحوليات حتى تمام الإقلاع.

القلق والتوتر

يجب البعد قدر الإمكان عن القلق والتوتر، حيث تعد العوامل النفسية من أهم أسباب ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالأمراض القلبية لذا ينصح باتباع تقنيات الاسترخاء والابتعاد عن التوتر والضغط، والاستعانة بالعائلة والأصدقاء في تخفيف معدلات القلق، واللجوء إلى طبيب نفسي متخصص في حالة زيادة معدلات القلق والتوتر عن الطبيعي، لأنها تضر بجميع الوظائف الحيوية في الجسم.

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