«تظهر لدى المسنات فقط».. أهم الأساطير حول النوبة القلبية عند النساء

لم تعد مشاكل القلب مقتصرة على كبار السن بل أصبحت شائعة لدى النساء من جميع الفئات العمرية، فغالبًا ما تجد الشابات أنفسهن بسبب مسؤولياتهن المتعددة في العمل والمنزل، غير قادرات على إدارة الإجهاد الذي يعد عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب عادات الأكل السيئة وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف والسمنة من الأسباب الأخرى لاضطرابات القلب لدى النساء ومع ذلك، حتى أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة يجب أن يقلقوا بشأن أمراض القلب إذا كان لديهم تاريخ عائلي من أمراض القلب، أو لديهم عادات نمطية خاطئة مثل التدخين والشرب من بين عوامل أخرى.

هناك العديد من الخرافات حول صحة قلب المرأة والتي يؤمنون بها والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فمن المعتقد أن النساء يجب أن يقلقن من سرطان الثدي أكثر من النوبة القلبية، وهي أسطورة يجب تبديدها يُعتقد أيضًا أن زيادة معدل ضربات القلب لدى المرأة يمكن أن تكون مرتبطة بنوبة قلبية وشيكة وهو أمر بعيد عن الحقيقة.

تتحدث الدكتورة Bipeenchandra Bhamre، استشارية جراحة القلب في مستشفى Sir HN Reliance Foundation ومركز الأبحاث في مومباي، عن أهم الأساطير المتعلقة بالقلب والتي يجب على النساء التوقف عن تصديقها.

"في الوقت الحالي، ترتفع حالات النوبات القلبية وفشل القلب، وأمراض الشريان التاجي بمعدل ينذر بالخطر في البلاد عندما يتعلق الأمر بالنساء.ولا يتم تشخيص النساء الأكبر سنًا فحسب، بل حتى الأصغر سنًا بمشكلات في القلب، وهناك عوامل معينة كالتوتر وضغط الدم المرتفع ومستويات السكر في الدم وسوء العادات الغذائية وقلة النشاط البدني يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب لدى الإناث والذكور، إلا أن الكثير من النساء يعانين في صمت وغالبية الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.

الخرافة: أمراض القلب تظهر فقط عند الرجال

الحقيقة: يُعتقد أن النساء يجب أن يقلقن من سرطان الثدي فقط وليس أمراض القلب. لكن هذا خطأ.. تؤدي أمراض القلب إلى ارتفاع معدلات الوفيات والمراضة لدى النساء، فالنساء المصابات بانقطاع الطمث المبكر والتهاب المفاصل الروماتويدي لديهن فرص أكبر للإصابة بأمراض القلب علاوة على ذلك، يجب على النساء المصابات بتسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل) اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من مشاكل القلب.

الخرافة: يشير قصور القلب إلى توقف القلب عن النبض

الحقيقة: غالبًا ما يكون هناك ارتباك فيما يتعلق بفشل القلب والسكتة القلبية حيث يتوقف القلب عن ضخ الدم. فشل القلب يعني فشل القلب في العمل بالطريقة المتوقعة منه، ومن ثم تظهر أعراض مثل ضيق التنفس وتورم الكاحلين أو القدمين وعدم القدرة على النوم لذا تذكر أن قصور القلب والسكتة القلبية شيئان مختلفان.

الخرافة: قد تصاب المرأة بنوبة قلبية إذا كان قلبها ينبض بسرعة

الحقيقة: يرتفع معدل ضربات القلب مع التمارين المعتدلة إلى الشاقة وحتى بعد تناول الكافيين، لا داعي للقلق ما لم يحدث بشكل متكرر ويؤثر على قلبك، بعد ذلك، سيتعين عليك استشارة طبيب القلب والسعي للحصول على التدخل في الوقت المناسب.

الخرافة: لا توجد علاقة بين آلام الساق ومشكلة القلب

الحقيقة: يمكن أن يشير الألم في عضلات الساقين إلى تراكم الترسبات في الشرايين وقد يعاني المرء من أمراض القلب. لذلك، فإن الأشخاص المصابين بمرض الشريان المحيطي معرضون بشكل أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو حتى سكتة دماغية. تجنب تجاهل ألم الساق وحاول تحديد السبب الكامن وراءه بمساعدة الطبيب.

الخرافة: لا يمكن أن يؤثر مرض السكري على القلب عند تناول الأدوية التي أوصى بها الطبيب

الحقيقة: حتى لو كان مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، فإن أي شخص مصاب بمرض السكري لديه فرصة للكشف عن أمراض القلب والأوعية الدموية. للحفاظ على صحة قلبك توقف عن التدخين، وحافظ على الوزن المثالي ومارس الرياضة وتناول طعامًا جيدًا.

الخرافة: لا تظهر مشاكل القلب إلا عند المسنات

الحقيقة: حتى الشابات يمكن أن يكتشفن أنهن يعانين من مشاكل في القلب بسبب الإجهاد وعادات الأكل السيئة والفشل في ممارسة الرياضة والسمنة لذلك لا تقتصر مشاكل القلب على كبار السن فقط، بل تظهر بشكل شائع عند النساء الشابات.

الخرافة: لا تؤثر أمراض القلب على النساء اللائي يتمتعن باللياقة والصحة

الحقيقة: حتى لو كنت لائقًا بدنيًا، فإن بعض العوامل مثل عادات الأكل السيئة والتدخين وارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يؤدي التاريخ العائلي لمشاكل القلب إلى الإصابة بأمراض القلب. لذلك، من الضروري إجراء فحوصات منتظمة للقلب كما يقترح الطبيب.