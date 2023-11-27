الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الأوزبكي آفاق التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، ظهر اليوم، مفتي أوزبكستان في مدينة طشقند، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية أوزبكستان لحضور المؤتمر الدولي لمسلمي أوزبكستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق التعاون بين دار الإفتاء ونظيرتها في أوزبكستان، حيث أكد فضيلة مفتي الجمهورية عمق العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، خاصة الدينية.

وأبدى المفتي استعداد دار الإفتاء الكامل والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم لتقديم كافة أشكال الدعم الإفتائي والشرعي، خاصة في مجال تدريب وتأهيل المفتين من جمهورية أوزبكستان.

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من جهته؛ أشاد الشيخ نور الدين خاليق نظروف مفتي أوزبكستان، بالجهود الكبيرة التي تنهض بها دار الإفتاء والأمانة العامة لنشر صحيح الدين وضبط بوصلة الإفتاء في العالم، مبديًا تطلعه إلى مزيد من التعاون خاصة في مجال تدريب المفتين، والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية في كافة الجوانب الإفتائية.

وفي نهاية اللقاء زار المفتي كلية الإمام البخاري للدراسات الإسلامية ومركز الفتوى هناك، حيث تعرف من خلال جولة تفقدية على الأقسام المختلفة بالكلية، وكذلك مركز الفتوى، وقد أشاد فضيلة المفتي بالمستوى العلمي والمهني لمركز الفتوى والتطور الكبير الذي يشهده علميًّا وتكنولوجيًّا.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية هيئات الإفتاء في العالم مدينة طشقند دار الافتاء المصرية مفتي أوزبكستان

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