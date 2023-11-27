الإثنين 27 نوفمبر 2023
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توك شو

كيف تتجنب الإصابة بعدوى الفيروسات الجديدة في الشتاء؟

جريدة الدستور

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر في اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إننا نشهد كل عام مجموعة من الفيروسات تسمى فيروسات الشتاء، ويوجد فيروس كل عام يسود أكثر من غيره من الفيروسات. وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية على قناة dmc اليوم الاثنين، أنه مع بداية فصل الشتاء يظهر مجموعة من الأمراض الفيروسية والبكتيرية، وهذا العام نشهد انتشارًا لفيروس الإنفلونزا.

لقاح الأنلفونزا مهم جدا وضروري

وكشف محاضر اقتصاديات الدواء وعلم إنتشار الأوبئة، عن أعراض الأنفلونزا، وهي الحمى والسعال والصداع ووهن فى العضلات، منوهًا بأن أهم شئ لتجنبها هي شرب الماء والسوائل بكثرة، وفى حال كان الشخص لديه أمراض مزمنة ويصاب بها كل عام، فهو يحتاج التوجه مبكرا لأى طبيب من أجل البدء فى كتابة الأدوية له.

ولفت محاضر اقتصاديات الدواء وعلم إنتشار الأوبئة، إلى أن لقاح الأنلفونزا مهم جدا وضروري، لأنه يقلل من الأعراض التي تأتي للشخص، ويجعلها خفيفة ويقلل عدد أيام إصابتها.

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