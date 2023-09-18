الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فيروس «الفيالقة».. قصة أخطر مرض رئوي يُسبب الوفاة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت  منظمة الصحة العالمية، عن وفاة 23 شخصاً بسبب مرض «داء الفيالقة» في بولندا، في آخر إحصائية حتى 11 سبتمبر الجاري، مشيرةً إلى أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 166 حالة إصابة بالمرض، وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة منذ 7 سبتمبر.

ويستعرض "الدستور" التفاصيل عن داء الفيالقة القاتل وأعراضة وكيفية الوقاية منه وسبب انتشاره.

ما هو داء الفيالقة؟

نوع من الالتهاب الرئوي (عدوى الرئة) الذي تصاب به من استنشاق بكتيريا الليجيونيلا، يمكن أن يؤثر على الرئتين والدماغ والأمعاء (الجهاز الهضمي).

ويتم الإبلاغ عن حوالي 6000 حالة إصابة بمرض الفيالقة كل عام في الولايات المتحدة، ومع ذلك، يعتقد العلماء أن المجاميع المبلغ عنها أقل بكثير من الحالات الفعلية ويرجع ذلك جزئيًا إلى صعوبة التمييز بين مرض الفيالقة وأنواع الالتهاب الرئوي الأخرى. 

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وقدرت أحدث دراسة سكانية في الولايات المتحدة أن ما بين 8000 إلى 18000 شخص يدخلون المستشفى كل عام بسبب مرض الفيالقة، نظرًا لأن المرضى الذين يعانون من حمى بونتياك عادةً ما يتحسنون من تلقاء أنفسهم، فقد لا يتم التعرف على الحالات أو الإبلاغ عنها بشكل روتيني.

ما الفرق بين مرض الفيالقة والالتهاب الرئوي؟

وتصاب بمرض الفيالقة عندما تصيب الليجيونيلا رئتيك، حيث يعاني معظم الأشخاص المصابين بمرض الفيالقة والذين يدخلون المستشفى من الحمى والسعال وقد يعانون أيضًا من أعراض رئوية أخرى مثل الإسهال والارتباك.

ما مدى شيوع مرض الفيالقة؟

ويدخل 18000 شخص للمستشفيات بسبب مرض الفيالقة كل عام في الولايات المتحدة، وهو أكثر شيوعًا بين يونيو وأكتوبر.

ما هي أعراض مرض الفيالقة؟

يسبب مرض الفيالقة أعراضًا تشبه الالتهاب الرئوي والتي تبدأ بعد يومين إلى 14 يومًا من التعرض لبكتيريا الفيلقية. قد يكون لديك أيضًا أعراض عصبية (دماغية) وأعراض معوية (أمعاء).

تشمل أعراض مرض الفيالقة ما يلي:

  • الحمى (غالبًا ما تزيد عن 104 درجة فهرنهايت / 40 درجة مئوية).
  • السعال (الجاف عادة).
  • ضيق في التنفس (ضيق التنفس) .
  • الإسهال .
  • آلام العضلات.
  • صداع.
  • غثيان.
  • ارتباك .
  • سعال الدم (نفث الدم).
  • آلام في المعدة (البطن).

 

ما الذي يسبب مرض الفيالقة؟

تسبب بكتيريا الليجيونيلا مرض الفيالقة، على الرغم من وجود ما لا يقل عن 60 نوعًا من بكتيريا الليجيونيلا، إلا أن داء الفيلقيات غالبًا ما يكون ناجمًا عن البكتيريا الفيلقية الرئوية، وتصاب بمرض الليجيونيرز عندما تصيب الليجيونيلا رئتيك.

أين توجد بكتيريا الفيالقة؟

وتوجد البكتيريا الفيلقية بشكل طبيعي في البحيرات والجداول والتربة، ولكنها يمكن أن تلوث أيضًا مياه الشرب وأنظمة الهواء، خاصة في المباني الكبيرة. يمكنك استنشاق قطرات صغيرة من الماء مباشرة إلى رئتيك، أو يمكن أن يدخل الماء الموجود في فمك إلى رئتيك عن طريق الخطأ - على سبيل المثال، إذا مر "عبر الأنبوب الخطأ" (الشفط).

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