الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ينتقل عن طريق الحيوانات والأغذية الملوثة.. أستاذ جراثيم يوضح مخاطر فيروس "نيباه"

فيروس نيباه
فيروس "نيباه"

أثارت عودة ظهور فيروس "نيباه" في الهند القلق، وسط تخوفات كبيرة من انتشاره على نطاق واسع هذه المرة، ويتفشى الفيروس القاتل للمرة الرابعة خلال الـ5 سنوات الماضية، ولا يوجد لقاح معتمد لتجنب أضراره المميتة حتى الآن.

 مخاطر فيروس "نيباه"

وأوضح الدكتور محمود على حلبلب، أستاذ علم الجراثيم والفيروسات، مخاطر فيروس "نيباه"، متمنيًا عدم انتشاره كما كان مع فيروس كورونا المستجد.

وقال، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" على فضائية "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن نسبة وفيات "نيباه" مرتفعة جدا، وهناك سلالتان؛ الأولى "الماليزية" وهي لا تنتشر حتى الآن بين الناس، والثانية "البنجلاديشية" التي ظهرت في الهند، حيث تنتقل من شخص إلى آخر وقد تصل نسبة الوفيات لـ75%، وبالتالي تضع العالم في خوف ورعب من هذا الفيروس.

 طريقة انتقاله

ويتنقل الفيروس عن طريق ملامسة سوائل جسم الإنسان للخفافيش أو الخنازير أو البشر المصابين، وتعد ولاية كيرالا في الهند بؤرة انتشاره في البلاد، ولم يسجل ظهوره إلا في 4 دول آسيوية مجاورة، هي: سنغافورة وبنجلاديش وماليزيا والفلبين.

وتصنف منظمة الصحة العالمية "نيباه" على أنه فيروس حيواني المنشأ ينتقل من الحيوانات إلى البشر، ويمكن أن يسبب عدوة حادة في الجهاز التنفسي ويهاجم الدماغ، وتبدأ أعراضه عادة بالحمى والصداع، وغالبا ما تكون مصحوبة بأعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال أو التهاب الحلق وفقا للمراكز الأمريكية  لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، بينما يموت ما يقدر نحو 50% إلى 75% من المرضى المصابين بالفيروس، ويختلف معدل الوفيات من تفشٍ إلى آخر وهو ما يبرر مخاوف الهند.

أبرز أعراض فيروس "نيباه"

وأكد أن "نيباه" ينتشر الآن بين الحيوانات، خاصة الخفافيش التي تعد مصدرا أساسيا لهذا الفيروس، وسمي الفيروس بذلك الاسم لأن أول ظهور له كان في قرية "نيباه" مع بداية تربية الخنازير في ماليزيا، مما أدى إلى وفاة ما يقرب من 100 شخص وإعدام مليون خنزير وقتها ليتم ضبط انتشار الفيروس حينها.

وأشار إلى أنه ظهر بعد 3 سنوات نسخة أخرى من هذا الفيروس في بنجلاديش والهند، وهي سلالة خطيرة جدا وهي المسئولة الآن عن هذه العدوى في الهند، منوهًا بأن الفيروس ليس له علاج أو لقاح حتى الآن، ولكن هناك دراسات تستعمل تقنية "MRNA" التي استخدمت في تطوير لقاح كوفيد- 19، لم ينجح بعد ولكنه يحتاج بعض الوقت.

ونوة حلبلب بأن الفيروس علاجه الوحيد هو العناية الطبية، ومع وجود وحدات خاصة تم إنشاؤها عند ظهور وانتشار فيروس كورونا، ساعدت الآن بإعادة تنشيط الوحدات الصحية لعزل هذه الحالات والسيطرة على الفيروس، مختتمًا بأن الفرق بين "نيباه" و"كورونا"، أن سلالته تختلف تماما في تكوينها وانتشارها، ويتنشر الفيروس عن طريق الرذاذ أو أكل الفاكهة أو الأطعمة الملوثة بهذا الفيروس، أما عن "كوفيد- 19" فينتقل عن طريق الهواء.

فيروس “نيباه” مخاطر فيروس “نيباه” نيباه وفيات “نيباه” إصابات “نيباه الجهاز التنفسي فيروس “نيباه

مواد متعلقة

حاكم فلوريدا يطالب المواطنين بعدم تلقى جرعات معززة ضد كورونا

"الخفافيش والخنازير" كلمة السر.. تفاصيل التاريخ الوبائى لفيروس نيباه فى الهند

الأكثر قراءة

حاملة الطائرات "ميسترال" تصل إلى سواحل ليبيا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى

7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

أعضاء البرلمان يشيدون بقرارات الرئيس لدعم المواطن المصرى

زيادة معاشات تكافل وكرامة 2023 وقيمة المعاش الجديدة

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يدين اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وغلق الحرم الإبراهيمى

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان