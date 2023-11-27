خالد عباس: 250 مليار جنيه حجم الأراضى المباعة فى العاصمة الإدارية الجديدة

كشف خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن أن قيمة الأراضي التي باعتها الشركة منذ تأسيسها حتى الآن بلغت 250 مليار جنيه.

وأضاف، خلال المؤتمر الذي تعقده الشركة الآن، أن تلك القيمة تمثل بيع نحو 18 ألف فدان خلال السنوات الماضية. وكان قد توقع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والعضو المنتدب، خالد عباس، أن ترتفع أرباح الشركة هذا العام بنحو 15% إلى 20% عن العام الماضي.

وقال "عباس" إن الشركة حققت صافي ربح خلال النصف الأول من العام 2023 بنحو 10 مليارات جنيه. وحسب المستهدف الذي أعلن عنه رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فإن أرباح الشركة للعام الحالي ستتراوح بين 22.7 و23.7 مليار جنيه، ارتفاعًا من 19.8 مليار في 2022.

وأشار "عباس" إلى أن الشركة تلقت عروضًا من عدة مكاتب استشارية يتم دراستها في الوقت الراهن لاختيار مستشار الطرح.