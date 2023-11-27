الأمين العام للناتو يدعو لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

دعى الأمين العام للناتو، إلى تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، خلال خبر عاجل عرضته فضائية القاهرة الإخبارية قبل قليل.

وعرضت فضائية القاهرة الإخبارية، من قبل على الهواء مباشرة، قصف آليات ودبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

ومن المفترض انتهاء مهلة الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، التي جاءت برعاية مصرية- قطرية- أمريكية، وبدأت الجمعة الماضي، لتهدئة الأوضاع وتبادل الأسري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بعد عدوان الاحتلال منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع.