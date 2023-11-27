أكدت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد اليوم، استمرار فعاليات دوري مونديال " حياة كريمة " بالفرافرة، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورعاية اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، واشراف عام وتوجيهات السيد بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وقال بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن تنفيذ دوري مونديال حياة كريمة في خماسي كرة القدم بقطاع الفرافرة ضمن برنامج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أن مدة المونديال ستة أشهر اعتبارا من أول نوفمبر ٢٠٢٣م حتى أبريل ٢٠٢٤م

وأوضح شوقي أن وزارة الشباب والرياضة وضعت شروط للمشاركين بالمونديال وجاءت الشروط على النحو التالي:-

- للمرحلة السنية من ( ١٦ ) حتى ( ٢٥) سنة

- يشارك في المونديال عدد( ٣٢ )فريق من أبناء قطاع الفرافرة بإجمالي عدد( ٢٥٦ )مشارك مقسمة الى 4 مجموعات كل مجموعة تضم عدد ٨ فرق وتقام مباريات المونديال على ملاعب مراكز الشباب بالفرافرة

يذكر أنه تقام مباريات المونديال على مدار يومي (الأحد -الأربعاء) من كل أسبوع ويلعب عدد (٤) فرق.

لياقه بدنيه مع 1000 فتاه بالوادي الجديد

أكد بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، استمرار فعاليات تدريب مشروع 1000 بنت 1000 حلم بمراكز الشباب بمركز الداخله

حيث يتم تدريب وتعليم الفتيات مهارات خماسي كرة القدم في اطار التعاون المشترك يين الادارة المركزية للتنمية الرياضية الادارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، وإدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة وذلك فى اطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالمرأة المصرية والكرة النسائية.