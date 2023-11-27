رئيس البرلمان العربي: ما حققته موريتانيا من تطور يعزز موقعها إقليميا ودوليا

في عيد استقلالها

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الجمهورية الإسلامية الموريتانية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال التي توافق الثامن والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام، مؤكدا أنها ذكرى غالية على قلب كل عربي ورمزًا للحرية والكرامة والتضحية التي قدمها أبناء موريتانيا المخلصين من أجل تحقيق حلم الاستقلال وبناء وطن قوي ومزدهر.

العسومي يشيد بما حققته موريتانيا من تطورات

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تمنياته للجمهورية الإسلامية الموريتانية بدوام الأمن والاستقرار، ومزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيدًا بما حققته موريتانيا من تطورات على مختلف المجالات بما يعزز من موقعها إقليميا ودوليا ويحقق تطلعات شعبها.