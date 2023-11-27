اليوم.. مجلس الأهلى يجتمع لاعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية

يعقد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا مهما اليوم بالمقر الرئيسى بالتتش، لاعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الأخيرة التي عقدت يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، ولكن لم يكتمل نصابها القانونى، وبالتالى تم تفويض المجلس في اتخاذ القرارات.

ويغيب العامري فاروق نائب رئيس النادي، عن الاجتماع؛ لتعرضه لوعكة صحية، يرقد على إثرها في أحد المستشفيات بمدينة أكتوبر.

وفوضت الجمعية العمومية العادية لنادي الأهلي مجلس الإدارة في جدول الأعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يقوم المجلس بتحويل الميزانية إلى الجهة الإدارية.

وأعلن الدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، عن حضور 3034 عضوًا فقط من أعضاء الجمعية العمومية في اجتماعها الثاني، في حين كان يتطلب النصاب القانوني حضور 10% من أعضاء النادي الذين لهم حق التصويت أو 5 آلاف عضو أيهما أقل.

"الدماطي" رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

وكان مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا، الخميس المقبل؛ لملاقاة يانج أفريكانز ضمن فعاليات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وحرص "الدماطي" على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كل الأمور الخاصة بالبعثة وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أحسن النتائج.

يذكر أن الفريق الأول بنادي الأهلي حقق الفوز في مباراته الأولى، السبت الماضى، على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة.

وكلف الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، بالتواصل مع الجهاز الطبي لنادي سيراميكا للاطمئنان على إصابة لاعب الأهلي المعار أحمد قندوسي.

وطلب "بيبو" من الجهاز الطبي الكشف على اللاعب وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والبدء في العلاج، مؤكدًا حرص النادي على دعم ومساندة "قندوسي" حتى يعود للملاعب بصورة طيبة.