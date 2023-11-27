الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طني دقيق قبل تهريبه للسوق السوداء في الشرقية

المضبوطات
المضبوطات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمواد الغذائية ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي وأماكن طحن الغلال للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت مديرية التموين بتشكيل حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية وبرفقة  قطاع تموين وسط الشرقية وإدارة تموين الحسينيه، حيث توجهت الحملة الي أحد أماكن طحن الغلال بمركز الحسينية وذلك بعد ورود معلومات للمديرية تفيد قيام أحد اصحاب ماكينات طحن الغلال بتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض الإتجار به في السوق السوداء وذلك بعد إعادة طحنه ونخله وتدبيره في شكائر بيضاء اللون تخص الغير وبيعه للمخابز السياحيه بقصد التربح، وأسفرت الحملة عن ضبط 2 طن و250 كيلو دقيق بلدي وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها ونقلها بواسطة سيارات الحملة وعمل المحضر رقم 18644 لسنة 2023 جنح الحسينيه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفى السياق، صادرت مديرية التموين بالشرقية 27 طنا و710 كيلو جرام، سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملات تفتيشية مفاجئة على الأنشطة التجارية بمدينة الإبراهيمية.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين الشرقية، أنه تم تشكيل حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة، وبالاشتراك مع رئيس قطاع تموين وسط الشرقية ورئيس الرقابة التموينية بالإبراهيمية.

الحملات التموينية وزارة تموين الشرقية حملة تفتيشية طحن الغلال السوق السوداء مركز الحسينية

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