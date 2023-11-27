الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

صلاة الجنازة| خروج جثمان طارق عبدالعزيز من مستشفى زايد التخصصى

جنازة الفنان طارق
جنازة الفنان طارق عبدالعزيز

خرج منذ قليل جثمان الفنان الراحل طارق عبدالعزيز من مستشفي زايد التخصصي متجًها إلى مسجد الشرطة لأداء صلاة الجنازة وسط حضور عدد من نجوم الفن.

وتشيع جنازة الفنان طارق عبدالعزيز، اليوم الإثنين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم نقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد تأدية صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، ومن المقرر أن يحضر الجنازة وفد من نقابة المهن التمثيلية.

وتوفي طارق عبدالعزيز، أمس الأحد، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد حياة حافلة بالإبداع، تاركًا أعمالًا محفورة في ذاكرة جمهوره ما بين السينما والتليفزيون.

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