بدء أعمال الدورة الخامسة للمجلس الوزاري العربي للسكان والتنمية بالجامعة العربية

بدأت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات الدورة العادية الخامسة للمجلس العربي للسكان والتنمية على المستوى الوزاري، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتناقش أعمال هذه الدورة برئاسة السودان عددا من البنود في مقدمتها قرارات الدورة العادية الرابعة للمجلس وتقرير إدارة السياسات السكانية الأمانة الفنية عن أعمالها بين دورتي المجلس (4) و(5)، والتحول الديمجرافي والتنمية، وانفتاح النافذة الديموغرافية، وتجارب الدول في المنصات والمراصد السكانية ومساهماتها في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإعلان القاهرة 2013.

كما يناقش المجلس التعاون وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم برامج ومبادرات ومشروعات سكانية في الوطن العربي وورشة عمل حول دعم تنمية المهارات وتحسين التوظيف بين الشباب وانعكاسات الهجرة العكسية على رأس المال البشري والصحة النفسية للأطفال في الدول الخارجة من النزاعات والشباب والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وكيفية إدماج النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويناقش المجلس أيضا اليوم العربي للسكان 2024 وتحضير وتنسيق المواقف العربية للمشاركة في أعمال الدورة الـ 57 للجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة وموضوعها "تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإسهامه في متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خلال عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والمشاركة في مؤتمر "النهوض بالصحة الجنسية والإنجابية وحقوق المرأة والشباب"، والمشاركة في المؤتمر الإفريقي التاسع للسكان، والاستفادة من رأس المال البشري في إفريقيا.

وفي سياق آخر، استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل عبدالرحمن العسومي، السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بالقاهرة، مؤكدًا دعم البرلمان العربي ومساندته القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، ووقوفه الكامل بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير، يفوق طاقة البشر، وإن ما يحدث في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية أمام مرأى ومشهد العالم والمجتمع الدولي، وإنه لم يتوان عن نصرة القضية الفلسطينية، فقام منذ أن بدأت الحرب على قطاع غزة.

بدوره ثمن السفير مهند العكلوك الدورالذي يقوم به البرلمان العربي ولجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي، ومواقفه المشرفة من دعم ومساندة ونصرة القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية.