مبنى جامعة الدول العربية يتزين بعلم فلسطين تضامنًا مع أهالى غزة (فيديو)

في مبادرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تمت إضاءة واجهة مبنى جامعة الدول العربية بألوان علم فلسطين.

تأتي هذه الخطوة لإظهار الدعم والمساندة للفلسطينيين الذين يتعرضون لانتهاكات وممارسات ظالمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة.

ويجتمع وزراء خارجية العرب، اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بالجلسة الافتتاحية للقمة الطارئة، إن هناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع وربما اتساع نطاق المواجهات، مردفًا:" وهى احتمالات أتمنى عدم تحققها لأنها يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم".

وتابع: "هذه اللحظة الخطيرة تقتضي–من الجميع- ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب".

أردف:" لا أحد كان يرغب في مثل هذا التصعيد، إنني أرفض بشكل كامل أي عنفٍ ضد المدنيين وبلا مواربة، فقتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول كوسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال".

ودعا أبوالغيط، إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى وقف هذا التصعيد الخطير، حتى لا ننزلق إلى ما هو أشد خطورة، وبما يُعرض استقرار المنطقة بأسرها إلى تهديد جسيم.

جامعة الدول العربية تنير مبناها بالعلم الفلسطيني

جامعة الدول العربية تنير مبناها بالعلم الفلسطيني

جامعة الدول العربية تنير مبناها بالعلم الفلسطيني

جامعة الدول العربية تنير مبناها بالعلم الفلسطيني

جامعة الدول العربية تنير مبناها بالعلم الفلسطيني

جامعة الدول العربية تنير مبناها بالعلم الفلسطيني

جامعة الدول العربية تنير مبناها بالعلم الفلسطيني

جامعة الدول العربية تنير مبناها بالعلم الفلسطيني

جامعة الدول العربية تنير مبناها بالعلم الفلسطيني