جامعة الدول العربية تنظم دورة للإعلاميين حول استخدام ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية التنموية

تنظم وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية الاجتماعية التابعة لـ جامعة الدول العربية بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية دورة تدريبية حول تعزيز دور الإعلاميين في استخدام البيانات ونشر المؤشرات الإحصائية التنموية، وذلك يومي ١٥ - ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ بالقاهرة.

بناء القدرات الوطنية

وتهدف الدورة إلى تعزيز وبناء القدرات الوطنية في الدول العربية، والتعرف على احتياجات الإعلاميين من المؤشرات التنموية، والمشاكل والصعوبات في الوصول إلى مصادر البيانات والحصول عليها.

نشر الوعي بقضايا التنمية

ويتضمن برنامج الدورة العديد من الموضوعات منها توظيف الإعلام الجديد في نشر الوعي بقضايا التنمية المستدامة بين الشباب، استعراض تجارب بعض الدول العربية ( مصر/ الجزائر/ العراق) في مجال نشر البيانات الإحصائية.

ويشارك في الدورة ممثلين عن الدول العربية، ومن مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونخبة من الإعلاميين والمتخصصين في مجال الإحصاء.

تتناول الدورة التدريبية تجربة الشراكة بين وحدة الدراسات والمسوحات الميدانية الاجتماعية برنامج الخليحج العربى للتنمية فى توفير المؤشرات والبيانات التنموية وفى تعزيز القدرات الوطنية فى الدول العربية، ومناقشة احتياجات الإعلاميين من المؤشرات التنموية المتعلقة بالمشاكل والصعوبات فى الوصول إلى مصادر البيانات والحصول عليها.

كما تتناول تعريف المؤشرات ومدلولاتها العلمية وكيفية حسابها ونشرها ومصادر بياناتها، ومشؤات النوع الإجتماعى وتمكين المرأة والعنف ضد المرأة، وكذلك تتطرق إلى واقع مؤشرات الإعلام التنموى للدول العربية التى تعانى من عدم الصراعات الداخلية، ومؤشرات البعد الاجتماعى لأجندة التنمية المستدامة 2030، نظرة عامة عن المؤشرات، توظيف الإعلام الجديد فى نشر الوعى بقضايا التنمية المستدامة بين الشباب، بالإضافة إلى سياسات نشر البيانات الإحصائية فى بعض الدول العربية: عرض تجارب كل من مصر، الجزائر، العراق، وتأثير استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى على تحليل البيانات فى المواقع الإخبارية.