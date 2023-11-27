"تاج الدين": منظومة التأمين الصحى طُبِّقت فى 6 محافظات

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في ملف الصحة، ونجحت في إدارة أزمات قوية جدًا مثل جائحة كورونا.

وقال "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: المبادرات الرئاسية أبرزت أشياءً كثيرة، منها أن الدولة تدعم المواطن المصري في كل أنحاء الجمهورية، وتم التعامل مع الكثير من الأمراض المتوطنة التي كانت تستنفذ جزءًا كبيرًا جدًا من الجهود الصحية، مضيفًا: نشهد فترة من النشاط والدعم، والأمر يبدأ من الإرادة السياسية، حيث جرى وضع الرعاية الصحية ضمن الأولويات القومية ودعمها باستمرار.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: "دعمنا البنية التحتية من أجل التوفير الملائم لمؤسسات تقديم الخدمة الصحية ودعم الكوادر البشرية، وآخر توصية للرئيس السيسي بالأمس كانت دعم الخدمات الصحية والجودة، وهذا هدف كبير جدًا، بحيث تكون الخدمة الصحية بجودة متميزة تماثل المعايير العالمية"، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي طُبِّقت في 6 محافظات، التي تعتبر خدمات صحية كاملة لكل أفراد الأسرة أو لكل أفراد الشعب، كما يوجد جدول زمني يُطَبَّق بالمحافظات كلها في مصر.