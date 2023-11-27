مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة يحتفى بالمسرح الإيطالي

احتفى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي بالمسرح الايطالي ورموزه خلال فعاليات الدورة الثامنة، بحضور رافيلوو بنتانجيللو ممثل المستشار الثقافي الايطالي بسفارة ايطاليا بالقاهرة، والمخرجة باربرا بريتن مديرة ومؤسسة مهرجان TIMF بايطاليا.

وخصصت ندوة للاحتفاء بالمسرح الإيطالي أدارها الكاتب ابراهيم الحسيني، حيث تم الإعلان عن قيام الدورة الاولى من مهرجان تيورن الدولي للمنودراما، وتوقيع بروتوكول تعاون بين بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وبين مهرجان timf.

العلاقات الثقافية بين مصر وايطاليا تاريخ طويل

وقال رافيللو بنتانجيللو ممثل المستشار الثقافي الايطالي بسفارة ايطاليا بالقاهرة: "العلاقات الثقافية بين مصر وايطاليا تاريخ طويل ترجع منذ الخمسينات، تم في تلك السنوات العديد من التبادل الثقافي، لان مصر يوجد بها العديد من الفرص التي جعلت ايطاليا تستطيع أن تقدم فنها بشكل جيد، ايطاليا لديها العديد من الخطط لتحفيز الشباب على تعميق العلاقات والتبادل الثقافي".

اختيار دولة ايطاليا ضيف شرف الدورة الثامنة

وأعرب المخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان، عن سعادته باختيار دولة ايطاليا ضيف شرف الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الايطالي، وهذا يدل على عمق العلاقات بين الدولتين، والمسرح الإيطالي رافد من روافد المسرح في العالم، وذلك أثمر العديد من الشراكات.

دقيقة حداد علي روح الفنان الراحل طارق عبد العزيز

ووقف كل الحضور من الجمهور والضيوف بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي دقيقة حداد علي روح الفنان الراحل طارق عبد العزيز، وقال رئيس المهرجان بمزيج من الحزن والألم: "فقدنا فنانا كبيرا وصديقا غاليا علينا، والمهرجان ينعيه ويقف دقيقة حدادا على روحه".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي انطلقت فعالياته يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.