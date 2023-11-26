الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

رؤساء المهرجانات العربية الدولية يناقشون تحديات صناعة المهرجانات بـ"شرم الشيخ الدولي للمسرح"

المهرجانات العربية
المهرجانات العربية الدولية

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، لقاء مهني بين رؤساء المهرجانات العربية والدولية وهو لقاء هدفه التعاون والتواصل وتبادل خبرات ومناقشة التحديات التي تواجه صناعة المهرجانات المسرحية في العالم.

 

وأعرب المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن سعادته بهذا التجمع المميز، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيكون بداية لفتح آفاق تعاونية جديدة وتبادل الخبرات بين المهرجانات في البلاد والقارات معبرا عن طموحاته لعقد شراكات مختلفة وكذلك مناقشة كل التحديات والمشكلات التي تواجه صناع المهرجانات في العالم مؤكدا على أهمية وضرورة عمليات التبادل الثقافي والفني.


حضر اللقاء الدكتور إنجي البستاوي مديرة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الفنان ليفيو كويللو، ومستر جون وونج سو، مستر جين يونج مسؤول مهرجان ديجون الدولي للمسرح، الفنانة أمل الدباس رئيس مهرجان المسرح الحر بالأردن وسفيرة النوايا الحسنة ببرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، المخرجة باربارا برتين، الدكتور سامي الجمعان وهو دكتور بجامعة الملك فيصل ومؤسس رابطة الإنتاج العربي المشترك ومؤسس مهرجان الأحساء بالمملكة العربية السعودية، المخرج والفنان عماد الشنفري رئيس جمعية المسرح بسلطنة عمان، ليفيو كايللو رئيس مهرجان بابل برومانيا، ايه النابلسي مدير إنتاج  مؤسسة إثراء للثقافة والفنون بالمملكة العربية السعودية، بوين ايفانوف مدير مسرح الدولة ببلغاريا، انا نويفيا مساعد مدير مسرح الدولة ببلغاريا،المخرجة باربرا برتين  ، زين رشاد مدير عام مهرجان سيتفي " sitfy" ببولندا، اليسيا تروفادو، وفي بداية اللقاء قام كل مدير ورئيس مهرجان بالتعريف بنفسه وبمهرجانه.  


في نهاية اللقاء جرى إبرام برتوكول تعاون بين زين رشاد مدير عام مهرجان "sifty" ببولندا، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، واختتم اللقاء بالتقاط صورة جماعية لجميع الحضور.


مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25  إلى 30 نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

رؤساء المهرجانات العربية مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي الفنان مازن الغرباوي تبادل الخبرات شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

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