الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذي لتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال  اجتماع موسع الموقف التنفيذي الحالي لتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية ببورسعيد، والمقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ،  واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم  و رؤساء الاحياء ومدينة بورفؤاد ومديري الإدارات التعليمية ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يستعرض الموقف التنفيذي لتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية ببورسعيد

استمع محافظ بورسعيد للأعمال التنسيقية بين جهات التعليم ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، حول تجهيز المقار للانتخابات الرئاسية،  وإمدادها بكافة المستلزمات التى تضمن سير وانتظام العملية الانتخابية بهدوء ويسر، موجها كافة الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم لسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز المقار الانتخابية.

و أكد محافظ بورسعيد على أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية،  تعكس مدي ثقافة ووعي الشعب المصري،  فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية،  مشيرا أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن،  ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
الانتخابات بورسعيد محافظة بورسعيد الرئاسة مقرات

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