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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

8 ديسمبر.. فريق "على مر الأجيال" يحتفي بعمالقة الطرب في أوبرا الإسكندرية

فريق على مر الأجيال
فريق على مر الأجيال

يستضيف مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، حفلا فنيا، لفرقة "على مر الأجيال" لنجوم الأوبرا محمد الخولي وياسر سعيد، وذلك يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر المقبل.

برنامج حفل فرقة على مر الأجيال بأوبرا الإسكندرية 

ومن المقرر أن يقام الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويقدم كل من أعضاء الفرقة الفنان  ياسر سعيد والفنان محمد الخولي خلال الحفل مختارات من الروائع لنجوم زمن الفن الجميل، إلى جانب عدد من الالحان والأغاني المعاصرة منها "ميدلي على مر الأجيال، أي والله، إبسط يا عم، وغريبة الناس، لأ مش أنا اللي أبكي، زيديني عشقًا، على اللي جري، قلبي عشقها، أنا غلطان، في يوم وليلة، سيرة الحب، بتلوموني ليه، وأعز الناس، الحلوة، قولي حاجة، الليالي، التوبة، أي دمعة حزن لا حاول تفتكرني".

فرقة "على مر الأجيال"

فرقة "على مر الأجيال" تأسست في عام 2015 وتتكون من أصوات مصرية واعدة من أبناء دار الأوبرا المصرية هم ياسر سعيد، محمد الخولي، وذلك بهدف إحياء التراث القديم وتقديم التطور الموسيقي من جيل فنان الشعب الموسيقار الكبير الراحل سيد درويش حتى الجيل المعاصر.

قدمت الفرقة أولى حفلاتها الفنية في مارس عام 2015، وكانت نقطة انطلاق حقيقية على مسارح دار الأوبرا، كما شاركت في العديد من مهرجانات دار الأوبرا، ولاقت الحفلات نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وحازت على إعجاب واستحسان الجماهير.

برنامج حفلات اوبرا الإسكندرية لشهر ديسمبر

جدير بالذكر أن برنامج حفلات اوبرا الإسكندرية لشهر ديسمبر، مليء بالحفلات والفعاليات المتنوعة للفرق الموسيقية المختلفة منها حفل عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيز المقرر إقامته يوم 15 ديسمبر، بالإضافة إلى حفلات الكريسماس لفرقة اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، وذلك يوم 22 من نفس الشهر، وغيرها.

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