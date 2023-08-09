الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حفل "على مر الأجيال".. الموسيقى العربية تبدأ مهرجان الأوبرا الصيفي بدمنهور

تنطلق فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمحافظة البحيرة، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بحفل لفريق على مر الأجيال بقيادة المطربين ياسر سعيد، ومحمد الخولي، يُقام في الثامنة والنصف مساء الجمعة 11 أغسطس بالساحة الخارجية لمسرح أوبرا دمنهور.

يتضمن البرنامج مختارات من أهم أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها: ميدلي على مر الأجيال، طاير يا هوا لـ محمد رشدي، وحياتك يا حبيبي لـ سيد مكاوي، ميدلي عبدالحليم حافظ، ألف ليلة وليلة لـ أم كلثوم، ع اللى جرى لـ سعاد محمد، عراف لـ محمد الحلو، ياريتني لـ هانى شاكر، كوكب تاني لـ مدحت صالح، قلبي عشقها لـ راغب علامة، خليني ذكرى لـ وائل الجسار، يمكن خير لـ رامى صبري.

يذكر أن فريق على مر الأجيال أسسه عام 2015 مطربين وعازفين من فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بهدف رصد مراحل تطور الموسيقى العربية وتقديم مزيج من المؤلفات التراثية والمعاصرة مع الحفاظ على قوالبها الثابتة ويتميز بطابع فني خاص يعتمد على دمج الآلات الشرقية والغربية، شارك في مجموعة من الأنشطة المهمة لدار الأوبرا منها مهرجان المسرح الروماني بالإسكندرية، مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء وغيرها ولاقى الإعجاب والاستحسان.

الموسيقى العربية مهرجان الأوبرا دمنهور المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء محافظة البحيرة الدكتور خالد داغر ياسر سعيد

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