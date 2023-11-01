الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«وتريات الإسكندرية» تعزف أعمال «فيفالدى» على مسرح سيد درويش.. الجمعة

المايسترو شريف محي
المايسترو شريف محي الدين

يستعد أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، لاحياء حفلا موسيقيا، بقيادة مديره الفنى المايسترو شريف محيي الدين ومشاركة العازفين هدى عبد العظيم (فلوت)، نهى سامي (أوبوا)، تامر كمال (باصون)، بعد غد الجمعة 3 نوفمبر، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل وتريات الإسكندرية على مسرح سيد درويش

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج عدد من أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي أنطونيو فيفالدى، منها سيمنونيا للاوركسترا الوترى، كونشيرتو للأوبوا والوتريات والهاربسكورد، كونشيرتو للباصون والوتريات، كونشيرتو للأوبوا والباصون، كونشيرتو للفلوت والوتريات، كونشيرتو للفلوت والأوبوا والباصون.

أوركسترا وتريات 

جدير بالذكر أن اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.

….

يستعد أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، لاحياء حفلا موسيقيا، بقيادة مديره الفنى المايسترو شريف محيي الدين ومشاركة العازفين هدى عبد العظيم ( فلوت )، نهى سامي ( أوبوا )، تامر كمال ( باصون ) وذلك بعد غد الجمعة الموافق 3 نوفمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية ".

برنامج حفل وتريات الإسكندرية على مسرح سيد درويش

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج عدد من أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي أنطونيو فيفالدى منها سيمنونيا للاوركسترا الوترى، كونشيرتو للأوبوا والوتريات والهاربسكورد، كونشيرتو للباصون والوتريات، كونشيرتو للأوبوا والباصون، كونشيرتو للفلوت والوتريات، كونشيرتو للفلوت والأوبوا والباصون.

أوركسترا وتريات 

الجدير بالذكر ان اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.

أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش احتفالات دار الاوبرا المصرية دار الأوبرا المصرية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى جباليا

بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة: تسعى للتخابر مع دولة أجنبية

مع دخول مصابى فلسطين لمصر.. انطلاق حملة للتبرع بالدم فى الإسماعيلية

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

مصادر تنفى لـ"القاهرة الإخبارية" استشهاد فلسطينيين داخل سيارات الإسعاف برفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

سيد أبو ليلة

سيد أبوليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء فى الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا