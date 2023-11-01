«وتريات الإسكندرية» تعزف أعمال «فيفالدى» على مسرح سيد درويش.. الجمعة

يستعد أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، لاحياء حفلا موسيقيا، بقيادة مديره الفنى المايسترو شريف محيي الدين ومشاركة العازفين هدى عبد العظيم (فلوت)، نهى سامي (أوبوا)، تامر كمال (باصون)، بعد غد الجمعة 3 نوفمبر، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل وتريات الإسكندرية على مسرح سيد درويش

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج عدد من أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي أنطونيو فيفالدى، منها سيمنونيا للاوركسترا الوترى، كونشيرتو للأوبوا والوتريات والهاربسكورد، كونشيرتو للباصون والوتريات، كونشيرتو للأوبوا والباصون، كونشيرتو للفلوت والوتريات، كونشيرتو للفلوت والأوبوا والباصون.

أوركسترا وتريات

جدير بالذكر أن اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.

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يستعد أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، لاحياء حفلا موسيقيا، بقيادة مديره الفنى المايسترو شريف محيي الدين ومشاركة العازفين هدى عبد العظيم ( فلوت )، نهى سامي ( أوبوا )، تامر كمال ( باصون ) وذلك بعد غد الجمعة الموافق 3 نوفمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية ".

برنامج حفل وتريات الإسكندرية على مسرح سيد درويش

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويتضمن البرنامج عدد من أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي أنطونيو فيفالدى منها سيمنونيا للاوركسترا الوترى، كونشيرتو للأوبوا والوتريات والهاربسكورد، كونشيرتو للباصون والوتريات، كونشيرتو للأوبوا والباصون، كونشيرتو للفلوت والوتريات، كونشيرتو للفلوت والأوبوا والباصون.

أوركسترا وتريات

الجدير بالذكر ان اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.