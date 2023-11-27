الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية يسوع الملك في المنيا

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي

ترأس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الصلاة

 الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "حساب النفقة وأنواعها".

هذا وذذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس عيد رئيس الملائكة ميخائيل، وذلك بكنيسته، بنجع الصياغ.

شارك في الاحتفال القمص يوسف أقلاديوس، والأب بولس فاروق، والأب يوحنا معطي، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى عدد من شعب الإيبارشية.

كذلك، منح صاحب النيافة درجتي المرتل، والقارئ، إلى عدد من شمامسة الكنيسة، حيث تحدث الأنبا عمانوئيل في كلمة العظة، عما يسرده الوحي الإلهي عن الملائكة، بشكل عام، خاصة رئيس الملائكة ميخائيل.

وتكلم راعي الإيبارشية أيضًا حول دور الملائكة، الذين هم خدام، ورسل الله، فهم الحضور الروحي، لمعونة، وحراسة الإنسان، كما دعا نيافته الأبناء المحتفى بهم إلى الالتزام بخدمة الهيكل، بكل خشوع.

بينما شارك  سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، في لقاء عدد من الخريجين، والمتزوجين، بالأنافورا.

جاء ذلك بمشاركة الأب رامز قلليني، مرشد المجموعة، حيث ألقى سيادة المطران محاضرة بعنوان "بحضور يسوع نتخطى كل مخاوفنا".

وايضا تحت رعاية وحضور سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، أقيمت فعاليات اليوم الروحي لكنائس القاهرة، والإسكندرية، وذلك بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيسكان، بالمقطم.

أقيم اليوم تحت شعار "هلموا ننطلق مع مريم لاتباع يسوع المسيح حتى نكون رسلًا لسلامه"، بمشاركة الأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان، والأرشمندريت جورج فراس، راعي كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي، والأب سليمان كشاشا الملخصي.

تضمن اليوم الفقرات التالية: صلاة القداس الإلهي، بساحة الدير، السجود أمام القربان المقدس، المحاضرات المتنوعة، بالإضافة إلى المشاركات المختلفة.

وفي كلمته، قام سيادة المطران، بتوضيح شعار اليوم "هلموا ننطلق مع مريم لاتباع يسوع المسيح حتى نكون رسلًا لسلامه".

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