سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

تصدر أسعار البيض محركات البحث جوجل بعد تراجع ملحوظ بلغ عدت جنيها في الطبق خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ثبات في الأسعار عند أعلي سعر وصل إلي عدت أسابيع، فقد شهدت الأسعار اليوم وفقا إلي أخر تحدث داخل بورصة الدواجن تراجع في الأسعار.

سعر طبق البيض اليوم الأثنين في بورصة الدواجن

وتسعرض في السطور التالية أسعار طبق البيض في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023 والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض الأحمر اليوم الأثنين

تراجع طبق البيض الأحمر اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 119 جنيها مقابل أسعار أمس 120 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض الأبيض اليوم الأثنين

تراجع طبق البيض الأبيض اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 116 جنيها مقابل أسعار أمس 118 جنيها للطبق.

سعر طبق البيض البلدي اليوم الأثنين

تراجع طبق البيض البلدي اليوم الأثنين في بورصة الدواجن لتسجل 147جنيها مقابل أسعار أمس 138جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في الشركات

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة أسيوط للاستثمار ( الأبيض )120.5 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم في شركة الزراعي الرئيسية ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة البنا جروب ( البني )121.75 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم في شركة الصالحية ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

قدر سعر كرتونة البيض اليوم في شركة أكتوبر ( الأبيض )121 جنيها للطبق.

وسجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة أكتوبر ( البني )119 جنيها للطبق.

سعر كرتونة البيض اليوم في شركة شوشة المنيا ( البني )121 جنيها للطبق.

وقد سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( الأبيض )119 جنيها للطبق.

كما سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( الأبيض )120 جنيها للطبق.

بينما سجل سعر كرتونة البيض اليوم في شركة أحمد الجوهري ( البني )120 جنيها للطبق.

بلغ سعر كرتونة البيض اليوم في شركة الصحراوي وبسيون ( البني )119 جنيها للطبق.

جاء سعر كرتونة البيض اليوم في شركة كمشيش ( البني )119 جنيها للطبق.