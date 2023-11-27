الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد إقرار قانون المخالفات الجديد.. ما موقف المتقدمين للتصالح وفقًا لقانون 2017-2019؟

النائب أحمد السجينى
النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موقف المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون 2017-2019، بعد إقرار قانون المالفات الجديد. 

وقال أحمد السجيني، خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”: “كل من تقدم ودفع أموال للتصالح في مخالفات البناء محفوظة، وسيتم استكمال الإجراءات لأن هناك عددا من النصوص الجديدة تضمنها التشريع من شأنها تجعل المواطن يستكمل إجراءات التصالح”.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الكثير من المواطنين رفضوا قانون مخالفات البناء السابق، بسبب المادة الثانية في القانون السابق هو الحظر، ولكن في القانون الجديد رأى أن عددا ممن رفضوا كبير ولا يمكن إزالة كل هذه المخالفات لذلك تم التوافق بين الحكومة والبرلمان على الإجازة ولكن بضوابط.

وأوضح أن 80%  من حالات الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، سيتم إدراجها ضمن نطاق التصالح.

قانون التصالح مخالفات البناء الادارة المحلية اجراءات التصالح

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